Refuerza Dayana Pérez atención en salud con entrega de antiveneno en comunidades de Salvador Escalante

Salvador Escalante, Michoacán, a 27 de enero de 2026.– Como parte de las gestiones permanentes en favor de la salud de las comunidades, la presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, encabezó una nueva entrega de antiveneno contra picadura de alacrán para las localidades de El Jabalí, El Guayabo, Pamaceo, La Esmeralda y El Romero, fortaleciendo la atención médica en zonas prioritarias del municipio.

Esta acción fue posible gracias a la coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán y el IMSS, reafirmando el compromiso de Gobernar con amor justicia y Libertad, priorizando el bienestar y la protección de las familias escalantenses.

Durante la jornada, Dayana Pérez Mendoza agradeció la disposición de las instituciones de salud, así como la participación activa de las y los representantes comunitarios, quienes contribuyen a que los apoyos lleguen de manera oportuna a quienes más lo necesitan. Escuchar resolver Y transformar ha sido una premisa constante en su administración.

Asimismo, se reconoció la orientación brindada por el Dr. Julián Rodríguez, de la Jurisdicción Sanitaria de Pátzcuaro, quien explicó el uso y la correcta aplicación del antiveneno, garantizando una atención responsable y eficaz ante emergencias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir trabajando para que los servicios de salud lleguen a cada rincón del municipio, demostrando que Santa Clara del Cobre enamora también por su solidaridad y trabajo en equipo.

