Refuerza Ayuntamiento de Morelos la seguridad vial con operativo especial por el Día de Muertos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 16:37:25

Villa Morelos, Michoacán, a 30 de octubre 2025.- Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias durante las festividades del Día de Muertos, el presidente municipal, Julio César Conejo Alejos, informó que el Ayuntamiento de Morelos, a través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, implementará un operativo especial de prevención de accidentes en todo el municipio.

En ese sentido, manifestó que este operativo busca crear conciencia entre automovilistas, motociclistas y peatones para reducir riesgos y garantizar un tránsito seguro durante los próximos días de alta afluencia.

Por lo que, el edil exhortó a la ciudadanía a seguir las siguientes recomendaciones básicas de seguridad, como que los menores de 12 años viajen siempre en silla portainfantes, usar cinturón de seguridad en todo momento y portar casco obligatorio para los motociclistas.

Asimismo, llamó a los conductores a evitar el uso de distractores como el celular al conducir, respetar al peatón y los límites de velocidad y a no conducir bajo los efectos del alcohol.

Aunado a ello, se informó que el simulacro de operativo se llevo a cabo este 30 de octubre en la avenida López Rayón, esquina con calle Guadalupe Victoria, se puso en práctica las medidas de prevención y respuesta ante emergencias.

El mandatario municipal reiteró su compromiso con la seguridad de las y los morelenses, destacando que la prevención y la responsabilidad ciudadana son clave para unas festividades seguras y en armonía.

“Queremos que todas las familias disfruten de estas fechas tan significativas sin contratiempos ni tragedias. La seguridad es tarea de todos”, finalizó.