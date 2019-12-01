Refuerza alcalde de Morelos mantenimiento carretero para garantizar vialidades seguras

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 13:17:21

Villa Morelos Michoacán, a 15 de agosto 2025. – El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, informó que su administración realiza trabajos permanentes de mantenimiento en las carreteras del municipio, con el objetivo de garantizar vialidades seguras y en óptimas condiciones para automovilistas, transportistas y peatones.

El edil detalló que estas labores incluyen el corte y retiro de maleza en las orillas de los caminos, limpieza de cunetas y desazolve de drenajes pluviales, acciones que permiten mejorar la visibilidad y reducir riesgos de accidentes.

Julio César Conejo destacó que la seguridad vial no sólo depende de la señalización y la vigilancia, sino también del estado físico de las carreteras. “Mantener nuestras vialidades limpias y libres de obstáculos es una tarea preventiva que protege vidas y fortalece la conectividad de nuestras comunidades”, subrayó.

Señaló que estos trabajos forman parte del Programa Operativo Anual y responden a una visión de gobierno que prioriza la obra y el mantenimiento comunitario, especialmente en las zonas con mayor flujo vehicular y acceso a servicios.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para que contribuya al cuidado de las vías, evitando tirar basura y reportando oportunamente cualquier situación que ponga en riesgo la circulación.

“En Morelos, trabajamos todos los días para que nuestras carreteras no sólo conecten destinos, sino que sean caminos seguros y dignos para quienes las transitan”, afirmó.