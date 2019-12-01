Refrendan gobiernos apoyo a Salamanca; masacre no quedará impune, asegura el Estado

Refrendan gobiernos apoyo a Salamanca; masacre no quedará impune, asegura el Estado
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 16:07:37
Salamanca, Guanajuato, a 26 de enero de 2026.– Autoridades de los tres órdenes de gobierno se reunieron con el presidente municipal de Salamanca, César Prieto, para refrendar su respaldo institucional tras la masacre ocurrida en la comunidad de Loma de Flores, al tiempo que el secretario de Gobierno del estado, Jorge Jiménez Lona, aseguró que el crimen no quedará impune.

En el encuentro participaron el propio secretario de Gobierno, el fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste; el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, así como representantes de las Fuerzas Armadas, quienes manifestaron su solidaridad con las víctimas y sus familias, además de reiterar el compromiso de esclarecer los hechos registrados el pasado domingo en un campo deportivo.

Jorge Jiménez Lona destacó que, por instrucciones de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, se mantiene un acompañamiento permanente al municipio y una coordinación estrecha entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, subrayando que se actuará con firmeza para llevar a los responsables ante la ley.

Por su parte, el alcalde César Prieto agradeció el respaldo de las autoridades federales y estatales, señalando que esta mesa de trabajo permitirá reforzar la estrategia de seguridad en Salamanca y avanzar en la construcción de la paz con la participación de la ciudadanía.

En tanto, el fiscal general del Estado reiteró que las investigaciones se desarrollan conforme al Estado de Derecho y que existen líneas de investigación sólidas que serán agotadas para informar oportunamente a la población.

Noventa Grados
