Refrendan autoridades de Querétaro compromiso para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes en la Sierra Gorda

Querétaro, Querétaro, 10 de abril del 2026.- Es indispensable construir espacios donde niñas, niños y adolescentes estén protegidos, aseguró el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, al encabezar el encuentro Turismo por la Niñez en la Sierra Gorda de Querétaro, con el que se busca garantizar que la integridad y desarrollo de las infancias no se vean comprometidas y que puedan ejercer plenamente sus derechos en la entidad.

Se trata, explicó, de una estrategia a nivel estatal que pone en el centro la prevención, la detección oportuna y la actuación frente a cualquier situación de riesgo y manifestó que esto solo es posible trabajando de manera coordinada gobierno, sociedad y sector turístico.

“Refrendamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo capacidades, protocolos y redes de colaboración con quienes hacen posible el turismo en esta región. Porque proteger a la niñez no es sólo una obligación legal: es una responsabilidad ética compartida que define el tipo de sociedad que somos”, afirmó.

Gudiño Torres recordó que la Sierra Gorda es orgullo de Querétaro por su riqueza natural y cultural, que la convierten en un destino invaluable. Por esta razón, se asume la responsabilidad de que cada experiencia turística esté sustentada en el respeto a los derechos humanos y en el principio del interés superior de la niñez.

Al reconocer a Querétaro como un estado donde se hace un gran trabajo para la protección de los derechos, integridad y dignidad de la niñez, la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) a nivel nacional, Lorena Villavicencio Ayala, recalcó que se trata de un esfuerzo en el que debe participar la sociedad en general.

“Hay un código de conducta nacional que obliga a todos los que están vinculados al sector turístico a participar activamente en la detección de este tipo de conductas que atentan contra la dignidad de la niñez. Por eso, es importante que no solamente lancemos esta iniciativa, sino que nos comprometamos y participemos activamente para evitar que se sigan generando este tipo de violencias contra niñas, niños y adolescentes”, mencionó.

En tanto, la secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado destacó que esta actividad en la entidad implica responsabilidades relacionadas con la protección de las infancias, por lo que esta estrategia busca generar entornos seguros en los destinos turísticos mediante la participación de distintos actores.

Asimismo, indicó que la implementación en la Sierra Gorda contempla el trabajo conjunto con comunidades y autoridades para fortalecer acciones de prevención y respeto a los derechos humanos en el desarrollo de la actividad turística.

“Hoy asumimos esa responsabilidad con claridad: construir un turismo que proteja, que respete y que garantice entornos seguros para nuestras infancias”, comentó.

Durante este encuentro, integrantes de la organización World Vision México impartieron la conferencia “Espacios seguros en la Industria Turística para Niñas, Niños y Adolescentes en la Sierra Gorda de Querétaro”.

Posteriormente, en el Salón de Cabildos de la presidencia municipal de Jalpan de Serra, autoridades federales, estatales y municipales atestiguaron la instalación y toma de protesta de los miembros del SIPINNA municipal, con lo que se fortalece la construcción de políticas públicas en favor de la niñez en esta localidad.