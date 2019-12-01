Refrenda Armando Tejeda Cid compromiso con los productores del campo michoacano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2025 a las 11:31:40

Morelia, Michoacán, 15 de octubre del 2025.- Michoacán tiene gran riqueza en su campo y en la labor de sus productores; tenemos el compromiso de generar condiciones de justicia y sustentabilidad para quienes se dedican a esta importante labor que alimenta a las y los mexicanos, aseveró Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

Al manifestar su apoyo para los productores que exigen mejores condiciones, precios justos y programas enfocados a detonar la producción, Tejeda Cid detalló que defenderá un mayor presupuesto para en campo dentro del Paquete Económico 2026.

“Lucharemos en el tema presupuestal desde la Cámara de Diputados para que pueda haber programas de semillas, fertilizantes, tecnificación, caminos saca cosecha, limpieza, comercialización y precios de garantía. Estaremos dando la batalla”.

Resaltó la importancia de realizar un trabajo conjunto con los productores de las diferentes regiones de Michoacán para abordar desde diferentes aspectos las necesidades que se tienen en este sector primario, considerado indispensable para garantizar la suficiencia alimentaria y la nutrición en el país.

“Estoy en comunicación con representantes de varias regiones del estado, para trabajar en conjunto y rescatar al campo michoacano. Seguiremos dando la batalla por la justicia y el reconocimiento de nuestros productores”.

Finalmente, el también secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, reiteró que continuará defendiendo un presupuesto justo para Michoacán, que garantice condiciones dignas no solo en materia agropecuaria, sino también en los ámbitos de salud, educación y desarrollo social.