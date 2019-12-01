Reforzaremos con Harfuch y Defensa actuaciones e investigaciones en Apatzingán: Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 20:28:09
Apatzingán, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) reafirmó su plena disposición de colaborar con las instituciones federales y estatales en la consolidación de una estrategia integral de seguridad en la región de Tierra Caliente, particularmente en Apatzingán, donde se busca garantizar la tranquilidad de la población y atender las necesidades del sector limonero.

El fiscal general, Carlos Torres Piña, subrayó la importancia de mantener una comunicación directa y una coordinación efectiva con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, con quienes sostuvo una reunión encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

“Existe una voluntad institucional firme de trabajar de manera conjunta por Michoacán; fortaleceremos las acciones de investigación, la atención a las víctimas y la protección de quienes contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra región”, afirmó Torres Piña.

Durante el encuentro, las autoridades acordaron reforzar los mecanismos operativos y de inteligencia que permitan identificar y detener a los generadores de violencia en la zona, así como brindar acompañamiento y seguridad a los productores de limón, uno de los sectores más afectados por las recientes expresiones delictivas.

En relación con el homicidio del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo, el fiscal informó que la FGE mantiene abiertas las líneas de investigación y avanza con diligencias técnicas y de campo para dar con los responsables.

Torres Piña reiteró que la Fiscalía de Michoacán trabajará hombro con hombro con la Federación y el Gobierno del Estado, bajo un enfoque de resultados y transparencia, para garantizar el acceso a la justicia y consolidar la paz en una de las regiones más productivas y estratégicas de la entidad.

