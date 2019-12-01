Reforzarán protocolos de atención psicológica para policías y personal municipal tras caso registrado en León

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 16:16:30

Celaya, Guanajuato, 15 de julio de 2026.- Luego del fallecimiento de un elemento de la Policía Municipal de León que presuntamente se quitó la vida, el Gobierno de Celaya anunció que fortalecerá los protocolos de atención psicológica para el personal de seguridad y otros trabajadores municipales, con el objetivo de detectar oportunamente factores de riesgo y brindar seguimiento especializado.

El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, lamentó el hecho y señaló que este tipo de sucesos evidencian la necesidad de dar continuidad a las evaluaciones psicológicas que forman parte de los exámenes de control y confianza.

"Primero, es una desgracia. Nosotros necesitamos reacomodar protocolos. En los exámenes de control y confianza se detectan aspectos psicológicos y es necesario darles seguimiento para evitar que puedan presentarse este tipo de situaciones", expresó.

El alcalde explicó que la estrategia no contempla la contratación de más psicólogos, sino el fortalecimiento de la red de especialistas con la que ya cuenta el municipio a través del DIF, Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad, el Instituto de las Mujeres y los convenios establecidos con la Universidad de Guanajuato y la Universidad Latina de México.

"Ya se está haciendo, pero ahora vamos a fortalecerlo. Incorporaremos a más psicólogos de las distintas áreas y reforzaremos los convenios con las universidades para ampliar la atención", indicó.

Ramírez Sánchez añadió que la intención es que todos los elementos de seguridad sean evaluados y, en caso de detectarse alguna situación que requiera atención especializada, sean canalizados con profesionales.

El edil también reconoció que la salud mental representa un problema creciente en el municipio, al señalar que durante recorridos en colonias, habitantes le han solicitado apoyo psicológico antes que obras o servicios públicos.

"La gente me pidió psicólogos porque varios de sus hijos tienen problemas y algunos se están suicidando. Es una situación que no surgió ahora; es el resultado de muchos años de rezago y falta de oportunidades", comentó.

Asimismo, sostuvo que el suicidio continúa siendo un problema grave, aunque aseguró que actualmente existe una mayor visibilización del fenómeno y se están fortaleciendo las áreas de atención psicológica del municipio.

Por su parte, el director de la Policía Municipal, Bernardo Rafael Cajero Reyes, informó que desde el inicio de la administración se ha trabajado en el bienestar emocional de los elementos mediante el área de Psicología de la Secretaría de Seguridad.

"Desde el inicio de la administración se ha buscado atender el bienestar del policía. Contamos con personal de psicología en la Secretaría, en el C4 y también en Presidencia para brindar atención cuando los elementos lo requieren", señaló.

El funcionario explicó que además de los policías, también se contempla el acompañamiento a sus familias, al considerar que el entorno familiar influye directamente en el desempeño operativo de los elementos.

"No solamente ellos, sino también su familia, porque el entorno familiar repercute en el trabajo del policía", afirmó.

Cajero Reyes indicó que cuando durante las evaluaciones internas o los exámenes de control y confianza se detecta alguna observación relacionada con la salud emocional, se brinda seguimiento y atención especializada.

"Si observamos algún comportamiento irregular, primero buscamos acercarnos al elemento para conocer qué está ocurriendo. La prioridad es apoyarlo y, cuando es necesario, también se brinda tratamiento psicológico a su familia", explicó.

Finalmente, destacó que la corporación mantiene facilidades para que los policías puedan atender situaciones personales o familiares, al considerar que el bienestar emocional es parte fundamental para el desempeño de quienes tienen la responsabilidad de brindar seguridad a la ciudadanía.