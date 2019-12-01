Reforzarán operatividad de seguridad en frontera Colima-Michoacán, afirma Segob

Morelia, Michoacán, a 7 de diciembre del 2025.- El secretario de Gobierno en Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que habrán de reforzarse las labores de seguridad principalmente en la región en la que el estado hace frontera con Colima, esto luego de que un vehículo ingresó por esa entidad cargado de explosivos, mismos que detonaron a las afueras de la Policía Comunitaria en el municipio de Coahuayana.

En conferencia de prensa, el encargado de la política interna del estado señaló que hay un despliegue de personal de las secretarías de la Defensa, la Marina, Guardia Nacional, tanto en el territorio de Colima, como en los municipios que hacen frontera como es Aquila.

Enfatizó que debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo la investigación, serán ellos quienes informen sobre los avances en la integración de la carpeta, así como la tipificación que le den al delito.

“Efectivamente, por este hecho del día de ayer se reforzará aún más la seguridad en ese municipio”.

Zepeda Villaseñor subrayó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia encabezado por el gobierno federal abarca toda la entidad con programas específicos, por ejemplo el Plan Contención, que se despliega en todos los municipios fronterizos de suelo michoacano.

“Tanto fuerzas armadas regionalizadas en el estado de Colima, como de Michoacán en esa zona, están atentas y reforzando la seguridad del municipio dentro de este plan Michoacán, en este plan en específico que se llama Plan Contención que abarca las fronteras con los estados”.