Reforzará Gobierno estatal localización de personas desaparecidas en la Terminal de Autobuses de Morelia: Raúl Zepeda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 16:48:40

Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- El Gobierno de Michoacán reforzará la atención y colaboración para la búsqueda y localización de personas desaparecidas en la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM).

Así lo informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, al sostener una reunión de trabajo con directivos de la terminal, quien señaló que gracias a la colaboración de esta institución, se contempla la instalación de cámaras de videovigilancia vinculadas al C5i para la detección oportuna de personas con reporte de desaparición.

Zepeda Villaseñor señaló que a través del trabajo coordinado, los trabajadores y choferes de la TAM, en conjunto con la Comisión de Búsqueda de Personas y la Guardia Civil, reforzarán la comunicación para agilizar las labores de búsqueda entre los 15 mil pasajeros que en promedio confluyen diariamente en este espacio.

En ese sentido, señaló que a la fecha, gracias al trabajo conjunto, en la terminal se han podido atender denuncias de menores en tránsito, secuestros virtuales, localización de menores, mujeres y personas extranjeras con ficha de búsqueda.

“Tenemos que dar resultados para que la ciudadanía conozca de las acciones que realizamos en materia de búsqueda de personas y con ello cumplir los protocolos correspondientes”, manifestó el encargado de la política interna. Además destacó que la coordinación también permitirá la prevención de posibles ilícitos a través de la paquetería que trasladan los autobuses.

Finalmente, Iván Aróstegui de la Torre, gerente de la TAM, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y sostuvo que aunque pertenecen a la iniciativa privada, son un ente abierto a colaborar de manera permanente con la administración estatal.

En la reunión estuvieron presentes autoridades estatales, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y del Ayuntamiento de Morelia con quienes también se colabora de manera institucional.