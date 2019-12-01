Reforzar defensa de las víctimas, tarea impostergable para la CEEAV

Morelia, Michoacán; 04 de diciembre de 2025. El eficientizar la defensa y protección de las víctimas del delito y violaciones a los derechos humanos, para alcanzar la justicia es una tarea impostergable, indicó el titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, Víctor Manuel Serrato Lozano.

El comisionado estatal dio a conocer que se realiza una revisión profunda de los casos que atiende esta institución, de manera que los asesores victimales apliquen todos sus conocimientos, experiencia y profesionalismo para lograr mejores resultados en la defensa de cada caso.

En ese sentido, mencionó que la Comisión tiene la facultad para realizar acciones jurídicas para la defensa de las víctimas; tal como ocurrió cuando se presentó un recurso de inconformidad ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito con sede en Morelia, respecto al caso del feminicidio de María José, quien fuera víctima de este delito el pasado 16 de febrero de 2017.

Al respecto explicó que, está actuación está enfocada a revertir la decisión de reducir la pena mínima de 20 años ante la presentación de un recurso de apelación y un juicio de amparo por parte de la defensa del responsable.

Detalló que, desde la CEEAV, se busca que se emita una nueva resolución con una sentencia más amplia, acorde a este delito; dado que ya existe un precedente, en un caso similar, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la importancia de aplicar la perspectiva de género para salvaguardar los derechos de las víctimas.

Serrato Lozano refrendó su compromiso para continuar avanzando en la reparación integral del daño, la aplicación de la justicia y un trato digno a las víctimas; para coadyuvar para que los responsables sean castigados conforme a la ley.