Reformas laborales dignifican el salario y mejoran las condiciones de vida de familias mexicanas: Baltazar Gaona 

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026.- El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, destacó que en los últimos años México ha vivido una transformación profunda en materia laboral, con reformas que han devuelto dignidad y derechos a millones de trabajadoras y trabajadores del país.

El legislador subrayó que uno de los cambios más relevantes ha sido el incremento histórico al salario mínimo, el cual durante décadas permaneció rezagado y perdió poder adquisitivo. “Hoy estamos viendo un cambio de rumbo claro: el salario mínimo ha recuperado su valor y eso significa mejores condiciones de vida para millones de familias mexicanas”, afirmó.

Asimismo, recordó que con la eliminación del outsourcing abusivo se corrigió una práctica que durante años permitió la evasión de responsabilidades patronales y afectó los derechos laborales. “Con esta decisión se logró que millones de trabajadores accedieran a seguridad social, estabilidad laboral y prestaciones que antes les eran negadas”, señaló.

Gaona García también destacó la aprobación de la llamada Ley Silla, una reforma que reconoce condiciones laborales más dignas para quienes laboran principalmente en el sector comercio y servicios.

El diputado resaltó además la importancia de la reforma que establece la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, al considerar que se trata de un paso importante para mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal de las y los trabajadores mexicanos. “México avanza hacia estándares laborales más justos y humanos, poniendo al centro el bienestar de la clase trabajadora”, puntualizó.

Finalmente, Baltazar Gaona afirmó que estas reformas reflejan el espíritu de la Cuarta Transformación, que ha colocado nuevamente a las y los trabajadores en el centro del desarrollo nacional.