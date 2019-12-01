Reforma “No Más Deuda” marca un antes y un después en la vida financiera de Michoacán: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.– En el marco de la aprobación de la reforma constitucional denominada “No Más Deuda en Michoacán”, el diputado Baltazar Gaona García, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, afirmó que esta modificación representa un parteaguas en la administración de los recursos públicos y un compromiso firme con las futuras generaciones.

Durante su mensaje, el legislador subrayó que el Poder Legislativo es el espacio donde convergen todas las fuerzas políticas electas democráticamente, y reconoció la relación institucional que se ha mantenido con el Poder Ejecutivo. “Ha sido una relación de colaboración, sin excesos de intromisión, y eso se tiene que agradecer”, expresó, al destacar que el respeto entre poderes permitió consolidar una reforma de gran trascendencia para el estado.

Gaona García recordó que Michoacán mantiene una deuda cercana a los 22 mil millones de pesos, cuyo destino no ha sido plenamente esclarecido, pese a los esfuerzos institucionales realizados. “No sabemos dónde quedaron más de 22 mil millones de pesos”, señaló, al mencionar que incluso se mandató una auditoría forense cuyos resultados no permitieron fincar responsabilidades. En ese contexto, afirmó que el Congreso asume hoy una responsabilidad histórica para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.

El Presidente de la Mesa Directiva puntualizó que cada año se destinan aproximadamente 3 mil 200 millones de pesos únicamente al pago del servicio de la deuda, recursos que podrían invertirse en áreas prioritarias como seguridad, salud, educación e infraestructura. “Es dinero que podría estar al servicio del pueblo y que hoy va directamente al pago de la deuda”, enfatizó, al reiterar que la reforma busca garantizar un manejo responsable y sostenible de las finanzas públicas.

Finalmente, Baltazar Gaona García sostuvo que Michoacán puede avanzar sin recurrir al endeudamiento y llamó a consolidar un modelo de administración basado en la honradez y la disciplina presupuestal. “Sí se puede sacar adelante a Michoacán sin necesidad de deuda. Se necesita honradez y amor por esta tierra”, concluyó.