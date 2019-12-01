Reforma “No más deuda en Michoacán”, legado de responsabilidad gubernamental: Sandra Arreola 

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.– La representante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Sandra Arreola Ruiz celebró la aprobación de la reforma constitucional "No más deuda en Michoacán", misma que se concretó el pasado 12 de febrero en el Poder Legislativo.

En un evento histórico encabezado por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la legisladora ecologista destacó que esta reforma trasciende los aspectos técnicos y numéricos para convertirse en una conversación profunda sobre el futuro de la entidad. "Hoy no vengo a hablarles solo de una reforma. Vengo a hablarles de una responsabilidad histórica", expresó Arreola Ruiz ante la presencia de autoridades estatales, invitados especiales y ciudadanos.

Arreola Ruiz subrayó que durante muchos años la deuda pública representó una "salida fácil" para resolver problemas urgentes, pero con graves consecuencias para el bienestar social. "Cada peso que se compromete sin planeación, cada crédito que no se cuida, no lo paga un gobierno… lo paga la gente. Lo paga el estudiante que espera una beca, la madre que necesita atención médica, el joven que busca oportunidades", enfatizó.

Arreola Ruiz reconoció que esta reforma, impulsada por el Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla "con amor y compromiso por nuestra tierra", impone una reflexión necesaria sobre el tipo de clase política que se quiere ser. "¿La que resuelve lo inmediato a costa del mañana, o la que tiene el valor de cuidar el futuro, incluso cuando implica tomar decisiones difíciles?", cuestionó.

La representante de la bancada Verde explicó que "No más deuda en Michoacán" no representa una barrera, sino una promesa de orden, responsabilidad y respeto por el dinero público. "Porque el dinero público es en realidad el dinero de cada trabajador, de cada comerciante, de cada familia michoacana", puntualizó.

En un mensaje cargado de emotividad, la diputada señaló que esta reforma habla de legado colectivo. "El día de mañana, cuando nuestros hijos y nuestras hijas nos pregunten qué hicimos para cuidar el estado que amamos, podremos decirles que tomamos decisiones responsables. Que no elegimos el camino fácil. Que elegimos proteger su futuro", manifestó.

Finalmente, Sandra Arreola Ruiz destacó que esta nueva forma de entender el poder representa un gobierno que no piensa en el corto plazo, sino en el mañana. "Desde el Partido Verde, desde la bancada Verde, reconocemos la visión de justicia y amor por nuestra gente. Nuestra bandera siempre ha sido la vida y el equilibrio… y sabemos que no hay equilibrio si vivimos bajo la sombra de la deuda. Michoacán ya no será el estado que pide prestado para sobrevivir, sino el estado que invierte para CRECER", concluyó.

Con esta reforma, el estado envía un mensaje claro de disciplina financiera y compromiso con la construcción de un futuro más estable, digno y justo para todas y todos los michoacanos.