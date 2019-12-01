Reforma Electoral no alcanza mayoría calificada en la Cámara de Diputados y queda desechada

Fecha: 11 de Marzo de 2026
Ciudad de México, 11 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados votó este miércoles la propuesta de Reforma Electoral impulsada por el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras una sesión marcada por el debate entre las distintas fuerzas políticas, la iniciativa no logró reunir la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, por lo que quedó oficialmente desechada. 

De acuerdo con el tablero final de votación, 494 diputadas y diputados participaron en la votación, registrándose el siguiente resultado:

  • 259 votos a favor

  • 234 votos en contra

  • 1 abstención

Para que una reforma constitucional pueda ser aprobada en el Congreso, la ley establece que debe contar con el respaldo de al menos dos terceras partes de los legisladores presentes, es decir, una mayoría calificada. Al no alcanzarse ese número de votos, la reforma no pudo avanzar en el proceso legislativo.

Así votaron las bancadas:

En el caso de Morena, partido mayoritario en la Cámara, la mayoría de sus legisladores respaldó la iniciativa. Sin embargo, tres integrantes de la bancada votaron en contra, marcando una diferencia respecto a la postura del grupo parlamentario:

  • Giselle Arellano Ábila

  • Alejandra Chedraui Peralta

  • Santy Montemayo

Además, dentro de Morena se registraron cuatro ausencias durante la votación:

  • Manuel Espino, quien no asistió debido a un tema de salud

  • Jesús Jiménez

  • Iván Peña

  • Olga Sánchez

Por su parte, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votó mayoritariamente en contra de la reforma. No obstante, 12 de sus legisladores decidieron respaldar la iniciativa, separándose de la postura predominante dentro de su bancada:

  • Anabel Costas

  • Cabrera Lagunas

  • José Brana

  • Carlos Canturosas

  • Manuel Cota

  • Denisse Guzmán

  • Blanca Hernández

  • Hilda Licerio

  • Mario López Hernández

  • Iván Marín

  • Alejandro Pérez Cuéllar

  • Maricela Silva

Dentro del mismo partido, el diputado Raúl Bolaños Cacho optó por abstenerse durante la votación.

En el Partido del Trabajo (PT) la mayoría de sus legisladores votó en contra de la reforma, aunque Jesús Corral Ordoñez emitió su voto a favor. También se reportó la ausencia del diputado José Alejandro Aguilar.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) mantuvo una postura en contra de la iniciativa, aunque se registró la ausencia de la diputada Marcela Guerra al momento de la votación.

En tanto, las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron en contra en su totalidad, fijando una posición unificada frente a la propuesta de reforma.

Asimismo, la diputada Guadalupe Mendoza Arias, perteneciente al Movimiento del Sombrero, también emitió su voto en contra de la iniciativa.

Con estos resultados, la Reforma Electoral propuesta por el Ejecutivo federal no alcanzó los votos necesarios para modificar la Constitución, requisito indispensable para este tipo de cambios legales.

Al no lograr la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la iniciativa queda desechada en esta etapa del proceso legislativo, cerrando así el intento de impulsar esta modificación al sistema electoral desde el Congreso. 

