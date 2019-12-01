Reforma electoral: el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum sigue poniendo en el centro acabar con los privilegios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Marzo de 2026 a las 13:04:48

Morelia, Michoacán, 12 de marzo del 2026.- El presidente de Morena en Michoacán, Jesús Mora, respaldó el anuncio realizado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien presentó un Plan B para avanzar en la transformación del sistema político y reducir los privilegios que aún persisten en las estructuras del poder público.

Luego de que la reforma constitucional en materia electoral no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la Presidenta reiteró que el objetivo central de su propuesta sigue siendo el mismo: terminar con el gasto excesivo y los privilegios en la política para que los recursos públicos se destinen al bienestar del pueblo.

En ese sentido, Mora explicó que el Plan B anunciado en la conferencia matutina busca avanzar mediante reformas legales que permitan reducir costos en congresos locales, ayuntamientos y estructuras administrativas que hoy absorben recursos que podrían invertirse en programas sociales, educación, salud e infraestructura para la población.

“El fondo del debate es muy claro: si los recursos públicos deben seguir sosteniendo privilegios de la clase política o si deben orientarse al bienestar del pueblo. La transformación de México siempre ha sido justamente eso: poner fin a los excesos del viejo régimen”, señaló.

El dirigente morenista subrayó que la propuesta de la Presidenta responde a una demanda ampliamente respaldada por la ciudadanía, que considera excesivo el gasto destinado a estructuras políticas y autoridades electorales.

Por ello, afirmó que el rechazo legislativo a la reforma no representa una derrota política, sino la evidencia de que aún existen sectores que se resisten a perder privilegios construidos durante décadas.

“En la Cuarta Transformación estamos acostumbrados a dar estas batallas. Cada avance para democratizar la vida pública y acabar con los privilegios ha enfrentado resistencias, pero el rumbo es claro: un país con instituciones más austeras, más transparentes y más cercanas al pueblo”, expresó.

Finalmente, Mora reiteró que Morena continuará respaldando las iniciativas del pueblo para profundizar la democracia, fortalecer la participación ciudadana y garantizar que los recursos públicos se utilicen en beneficio de la mayoría de las y los mexicanos.