Reforma electoral del Cártel de Morena, un grave retroceso democrático: PAN Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 19:38:19
Morelia, Michoacán, a 03 de Marzo del 2026.- La reforma electoral que impulsa el Cártel de Morena representa un grave retroceso, de al menos 30 años, para la democracia de Michoacán y de México, afirmó Carlos Quintana Martínez, Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN).
 
Quintana Martínez explicó que la iniciativa, planteada desde el oficialismo y avalada por el Cártel de Morena, pretende terminar con la autonomía de organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE).
 
“El Cártel de Morena, desde el oficialismo, pretende dar un golpe duro a órganos autónomos, para provocar un grave retroceso de al menos 30 años en la democracia de nuestro estado y de nuestro país”, señaló Carlos Quintana.
 
El Jefe Estatal de Acción Nacional alertó que el Cártel de Morena vuelve a embestir la libertad de expresión, al intentar controlar, desde el oficialismo, los contenidos digitales y de inteligencia artificial.
 
“El Cártel de Morena vuelve a atacar a la libertad de expresión con esta burda iniciativa, que busca que el oficialismo controle de manera absoluta los contenidos digitales y aquellos generados con inteligencia artificial. ¡Ya basta de autoritarismo!”, indicó Carlos Quintana.

