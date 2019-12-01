Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 19:48:05

Morelia, Michoacán a 25 de Noviembre del 2026.– El diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, destacó que la aprobación de la reforma a los artículos Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto Legislativo 163 tiene un carácter estrictamente transitorio, al establecer una ruta jurídica para garantizar la renovación de la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo durante el periodo 2027-2031.

El legislador precisó que el mecanismo aprobado tiene una finalidad específica y temporal: permitir la renovación de la titularidad de la Rectoría para el periodo 2027-2031.

En ese sentido, Arévalo Vera enfatizó que la reforma no sustituye el nuevo modelo de elección ni representa una modificación permanente al sistema de designación de la Rectoría, sino que establece un mecanismo excepcional para atender el periodo de transición institucional.

Asimismo, puntualizó que el Decreto Legislativo aprobado es la disposición vigente, con plena legalidad normativa y plenamente apegado a Derecho.

La reforma aprobada permite dar continuidad a las etapas y procedimientos previstos, estableciendo condiciones para que la transición se desarrolle con certeza jurídica, orden y respeto irrestricto a la autonomía universitaria.

Finalmente puntualizo que respecto a los juicios de amparo promovidos ante las instancias correspondientes, la área jurídica del Congreso del Estado ha dado puntual respuesta a los informes solicitados por las autoridades jurisdiccionales.