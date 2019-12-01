Reforma de No Más Deuda permitirá invertir en empleo y desarrollo productivo: Fabiola Alanís  

Morelia, Michoacán, a 19 de febrero de 2026.- La diputada Fabiola Alanís afirmó que la reforma constitucional que prohíbe la contratación de deuda pública a largo plazo en Michoacán fortalece la estabilidad financiera del estado y abre la puerta para destinar mayores recursos a la generación de empleo, atracción de inversión y apoyo a pequeñas y medianas empresas.



La legisladora de Morena destacó que durante años, el pago de intereses y amortizaciones de deuda heredada representó una fuerte presión para las finanzas estatales, limitando la capacidad de inversión productiva.



“Cada peso que se iba al pago de intereses era un peso que no se invertía en empleo, en incentivos para emprendedores o en fortalecer a nuestras empresas locales. Hoy estamos cambiando esa lógica: el dinero de la gente debe generar más dinero para la gente, impulsar la prosperidad compartida a la que se refiere nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, expresó.



De acuerdo con datos de la Secretaría de Finanzas, en ejercicios recientes el estado destinó más de 6 mil millones de pesos anuales al servicio de la deuda pública heredada. Con la reforma impulsada por el Ejecutivo estatal y aprobada por el Congreso, se establecen candados constitucionales para impedir que futuras administraciones comprometan recursos más allá de su periodo de gestión.



Fabiola Alanís explicó que la disminución progresiva de esta carga financiera permitiría, crear programas de incentivos para pequeñas y medianas empresas, fortalecer cadenas productivas regionales; impulsar créditos y apoyos a emprendedores, atraer inversión nacional y extranjera y generar condiciones para la creación de empleos formales.



“Cuando se sanea la hacienda pública, se fortalece la economía real. Se impulsa a quienes producen, a quienes generan empleo y a quienes sostienen la economía local”, subrayó.



La diputada señaló que el objetivo de la reforma no es únicamente evitar el endeudamiento, sino reorientar los recursos públicos hacia fines productivos y sociales que multipliquen su impacto, de manera directa, honesta y transparente.



“Vamos a transitar de un modelo donde el dinero público terminaba en instituciones financieras, a uno donde ese capital puede transformarse en empresas, en empleos y en bienestar. Es convertir la estabilidad financiera en crecimiento económico con justicia social”, afirmó.



Asimismo, destacó que el blindaje financiero garantiza certeza para inversionistas y empresarios, al enviar una señal clara de disciplina fiscal y responsabilidad presupuestal en Michoacán.



Finalmente, Fabiola Alanís reiteró que la reforma de No Más Deuda a largo plazo es una apuesta del Poder Legislativo por el desarrollo sostenible y compartido, donde el crecimiento económico se traduzca en oportunidades reales para las familias.