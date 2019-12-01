Reforma de “no más deuda en Michoacán”, decisión trascendental para futuras generaciones: Marco Polo Aguirre

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero del 2026.- La Reforma Constitucional “No más deuda”, que aprobamos las y los diputados en el Congreso del Estado, es una decisión política trascendental para las y los michoacanos de esta generación, pero más importante para los de futuras generaciones, aseguró el diputado Marco Polo Aguirre Chávez.

En el marco del acto, en donde se dio a conocer la aprobación de esta reforma, el coordinador de la Representación Parlamentaria, reconoció el trabajo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, por hacer las cosas diferentes, por ser un gobernador de otra generación y que quiere que a Michoacán le vaya bien.

En ese sentido, el diputado Marco Polo Aguirre, fue enfático al señalar que para que haya cambios verdaderos, se deben hacer cosas nuevas, cosas diferentes a las que se hacían antes, “y hoy el gobernador Alfredo Ramírez las hace, trabaja de manera distinta”.

“Somos una generación que quiere hacer las cosas diferentes, pero que las quiere hacer bien, con orden, con gobernabilidad y cuidando los recursos. Es momento de que a Michoacán le vaya bien, con acuerdos políticos, porque lo que se ha construido no fue solo con la voluntad del gobernador, sino con la voluntad de todas y todos, del Ejecutivo y del Legislativo, de diputadas y diputados de diferentes fracciones parlamentarias”, aseveró.

El legislador por el distrito local 10 de Morelia, subrayó que se debe hacer política en beneficio de las y los michoacanos y con ello se tiene que hacer historia, apostarle a la gobernabilidad de la entidad, a que haya un orden financiero en Michoacán, que no se comprometa a las futuras generaciones de michoacanas y michoacanos.