Reforma constitucional para frenar deudas a largo plazo, cuidará el dinero público de todas y todos los michoacanos: Reyes Galindo

Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- “Hoy dimos un paso importante para el cuidado de la economía de las familias de Michoacán: aprobamos dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa de reforma para frenar las deudas a largo plazo en la entidad, asunto que habremos de votar en el próximo periodo legislativo que está por comenzar”, señaló el diputado Reyes Galindo Pedraza.

El además coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, destacó que durante la reunión de las y los integrantes de esta comisión, se estudió y analizó esta propuesta hecha por el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, que busca prohibir la contratación de nueva deuda pública a largo plazo.

“En el PT estamos para proteger y ayudar a nuestra gente, por ello vemos viable que se implemente esta ley para cuidar las finanzas futuras del estado y evitar comprometer los recursos de las próximas generaciones; así eliminaremos la posibilidad de que los siguientes gobiernos adquieran excedentes de deuda que no pueden pagar”, expresó el líder del PT.

Reyes Galindo, agregó que esta iniciativa que fue presentada ante el legislativo michoacano en diciembre pasado, busca además prohibir los abusos y que exista una estrategia para asegurar finanzas públicas más sanas y responsables en Michoacán, por lo que consideró como "un paso fundamental para evitar el endeudamiento histórico que ha limitado la inversión pública en el estado”.