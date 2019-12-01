Morelia, Michoacán, a 24 de noviembre del 2026.- El Pleno del Congreso del Estado, aprobó una reforma el artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, a fin de incorporar expresamente a los patios de almacenamiento y actividades logísticas como una materia susceptible de reglamentación municipal.

Con ello, se fortalece la capacidad normativa de los ayuntamientos y se contribuye a una mejor planeación y gestión del territorio municipal, pues resulta indispensable que los ayuntamientos cuenten con herramientas normativas claras que les permitan atender adecuadamente los efectos que estas actividades generan dentro de sus respectivos territorios, garantizando un equilibrio entre el desarrollo económico y el interés público.

El dictamen presentado al Pleno por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, establece que “acordamos modificar la fracción XXV del artículo 181 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, para incorporar los patios de almacenamiento de productos y mercancías, así como las actividades logísticas, sin establecer distinciones respecto de su tamaño. Con ello, se busca que la disposición no se limite a grandes instalaciones industriales o logísticas, sino que comprenda espacios de almacenamiento de cualquier dimensión, permitiendo que todos los municipios, conforme a sus propias características y actividades económicas, puedan reglamentar este tipo de establecimientos dentro del ámbito de sus atribuciones”.

También se reformó el último párrafo del artículo 209 de la misma Ley, esto con el objetivo de establecer el criterio claro de designación de las funcionarias y funcionarios sustitutos que deban ser designados por el Congreso del Estado de Michoacán, con la finalidad de que prevalezca la representación Plural en los cabildos de los diversos Ayuntamientos, evitando además una sobre representación de las diversas fuerzas políticas.

Con el criterio establecido en la presente reforma, se busca señalar que el espacio que se encuentre vacante, quede debidamente representado por la misma fuerza política que así lo gano en el proceso electoral, tutelando el derecho del voto de los ciudadanos que emitieron su sufragio, así como el derecho del ciudadano postulado en la lista de representación, a la cual se emitieron los votos.

El dictamen presentado, señala que, “acordamos modificar el último párrafo de la fracción II del artículo 209, a efecto de establecer expresamente que el Congreso del Estado realizará la designación correspondiente tomando en cuenta el origen partidista, respetando el principio de paridad de género y, tratándose de regidurías, observando el orden de prelación de la lista de candidaturas correspondiente. Esta modificación permite incorporar el objetivo central de la iniciativa dentro del procedimiento ya previsto en la legislación,precisando expresamente que corresponde al Congreso del Estado realizar la designación correspondiente, evitando duplicidades normativas y procurando que las designaciones respeten la representación política obtenida mediante el voto ciudadano”.