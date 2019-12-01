Reforma a la "Ley de Amparo" busca que los procesos de justicia se hagan eficientes y efectivos: Yazmín Esquivel

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 17 de octubre de 2025.- Tras la publicación de la reforma a la “Ley de Amparo” en el Diario Oficial, Yazmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que en lo general debe ser un tema que ayude para que los procesos de justicia se hagan eficientes y efectivos.

“La Ley de Amparo se mantiene en su parte toral, en su parte esencial e inclusive disminuye los plazos que han que se han fijado en ésta, en estos preceptos para hacer más ágil el juicio fundamental por excelencia en México, que es el juicio de amparo”.

Enfatizó que esta reforma lo que busca es hacer más ágil todo este proceso y que no se tengan esos interminables juicios que la ciudadanía tanto demanda a través de una justicia rápida y expedita como lo señala el artículo 17 Constitucional.

“Se trata de que ahora se agilicen estos procesos y se puedan llevar a cabo considerando que sería favorable”.

Recordó que hubo varios artículos que se han reformado en el proyecto y como ya se publicó en el Diario Oficial, aún están en el análisis de saber exactamente qué fue lo que se publicó y que fue aprobado en las cámaras.

“Lo interesante aquí ver hasta dónde y cuáles son los alcances, sin embargo, no quisiera adelantar una opinión toda vez que probablemente tengamos en la Suprema Corte que analizar la constitucionalidad de los preceptos que están en la ley, entonces pues eso es lo estaríamos este ahorita apenas en el análisis de ello”.

Sobre la reforma al Poder Judicial que aún no se realiza en Querétaro, la magistrada reconoció que esta reforma es perfectible.

“Considero que uno de los esquemas es que tengamos profesionalización en los candidatos que se van a inscribir en cada uno de los comités de evaluación, que tengamos un examen nacional para jueces en los cuales, previo a la inscripción en los comités de evaluación, tengamos aprobado el examen nacional de jueces para que se garantice que habrá calidad profesional y académica en los aspirantes”.

También, dijo, se debe analizar un tema de promoción adecuada porque el Instituto Nacional Electoral (INE) limitó a los candidatos de una manera absoluta.

“El INE nos limitó para poder hacer campañas, para que la ciudadanía se enterara del trabajo que hacemos y entonces, bueno, pues sí tenemos que ir trabajando en todo esto de buscar cómo se puede perfeccionar y Querétaro puede ser un gran ejemplo”.

Reconoció que hay pros y contras de que la elección se adelante para que no se empate con la elección constitucional de 2027. “Habría que analizar porque tiene sus pros y sus contras”.