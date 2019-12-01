Reflexionan sobre democracia diferenciada para infancias y juventudes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 16:46:20

Pátzcuaro, Michoacán, a 25 de marzo de 2026.- En el marco del 3er Encuentro Nacional de Buenas Prácticas en materia de Educación Cívica: “Educar para participar”, el Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Dr. Uuc-kib Espadas Ancona, impartió la conferencia magistral “Democracia diferenciada para las infancias y las juventudes”, en la que compartió diversas reflexiones sobre los desafíos actuales de la democracia y la necesidad de avanzar hacia modelos más incluyentes.

Durante su intervención, el Consejero Electoral planteó la importancia de analizar el contexto en el que se desarrolla la democracia, con el objeto de identificar si sus mecanismos garantizan una participación efectiva y equitativa para todas las personas.

Asimismo, subrayó que es fundamental repensar las herramientas institucionales para que respondan de manera más adecuada a la diversidad social.

De igual manera, destacó que la construcción de una democracia sustantiva implica reconocer las condiciones reales en las que se ejerce la participación, así como fortalecer los mecanismos que permitan una representación auténtica y cercana a las necesidades de la sociedad.

El Consejero del INE también señaló la relevancia de que las autoridades electorales continúen diseñando y perfeccionando instrumentos que favorezcan una inclusión efectiva, evitando prácticas que puedan limitar o distorsionar la representación, y promoviendo una participación más consciente, informada y significativa.

La conferencia fue moderada por la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM, Licda. Carol Berenice Arellano Rangel y forma parte de las actividades académicas del encuentro, que reúne a especialistas, instituciones y organismos electorales para fortalecer la educación cívica y la participación ciudadana desde las infancias y juventudes.