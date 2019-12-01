Refinería de Dos Bocas obtiene tercer lugar en premios de la IPMA en Alemania

Ciudad de México a 29 de septiembre del 2025. - La Refinería Olmeca, proyecto emblemático del gobierno federal, ubicado en Dos Bocas, Tabasco, fue premiada con el tercer lugar en la categoría de megaproyectos por la International Project Management Association (IPMA).

Según funcionarios que acudieron a la entrega del reconocimiento, este premio es un reflejo de la visión estratégica y la capacidad de ejecución de Pemex, que logró posicionar a la refinería entre los tres finalistas. El premio valida el esfuerzo técnico y de ingeniería y proyecta a Tabasco en el ámbito internacional como un punto clave para el desarrollo energético.

La Refinería Olmeca se encuentra procesando petróleo crudo al 50% de su capacidad instalada y se espera que la producción aumente gradualmente para alcanzar 158 mil barriles diarios de gasolina y 122 mil barriles diarios de diésel, con el fin de fortalecer el mercado de combustibles en el país.

Aunque la refinería ha tenido detractores, debido a sus costos de construcción y múltiples retrasos, además de que no ha dado sus resultados esperados, el premio a esta obra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se sigue llevando estrellas a nivel internacional.