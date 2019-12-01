”Reencuentros que enamoran”, cruzan fronteras: Dayana Pérez

Salvador Escalante, Michoacán, a 26 de enero 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, expresó su entusiasmo por el arranque del programa “Reencuentros que Enamoran”, una iniciativa que busca fortalecer los lazos familiares y brindar esperanza a quienes por años han esperado volver a abrazar a sus seres queridos.

“Estoy muy contenta, porque con el programa Reencuentros que Enamoran, por fin vamos a lograr que 7 adultos mayores, como primer grupo de esta administración, se reencuentren con sus hijos y familiares que se encuentran en el extranjero”, señaló la alcaldesa, destacando que este proceso contará con apoyo de traslado y acompañamiento integral. Gobernar con amor, justicia y libertad es una de las premisas que guían este tipo de acciones con profundo sentido humano.

La presidenta municipal subrayó que este programa representa un acto de justicia social para las y los adultos mayores del municipio, quienes han esperado durante años la oportunidad de reunirse con sus familias. Escuchar, resolver y transformar es parte del compromiso de su gobierno, enfocado en atender las necesidades reales de la población.

Dayana Pérez Mendoza agradeció de manera especial a la Secretaría del Migrante del estado de Michoacán por el respaldo brindado para hacer posible estos reencuentros, resaltando que el trabajo coordinado permite generar resultados que cambian vidas. Con acciones como esta, Santa Clara del Cobre enamora, no solo por su riqueza cultural, sino por la calidez y sensibilidad de su gente y sus autoridades.