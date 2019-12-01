Reelección para alcaldes con buen desempeño: Mauricio Kuri  

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 11:02:26

Querétaro, Querétaro, a 5 de marzo 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, afirmó que los presidentes municipales que hayan tenido un buen desempeño deberían tener como primera opción la reelección, siempre y cuando su trabajo esté respaldado por resultados y por la opinión ciudadana.

“Bueno, yo creo que todos los alcaldes que hayan hecho un buen papel deben de tener, digamos, su primer piso, debería ser reelegirse por lo menos”, dijo.

Añadió que más allá de aspiraciones políticas, los ediles deben concentrarse en cumplir con su responsabilidad y dejar que los resultados hablen por sí mismos.

“Yo creo que primeramente pensar en su trabajo y si hacen un buen trabajo, que el partido vea las encuestas y que a partir de encuestas tomen el candidato más competitivo”.

En otro tema, puntualizó que los avances de obras como el puente de Castillo y el mantenimiento de carreteras, así como los trabajos complementarios derivados del proyecto ferroviario y las afectaciones por lluvias en la Sierra, corresponden completamente a la federación.

Sobre la seguridad, señaló que las investigaciones por la quema de vehículos en la entidad continúan y reiteró el respaldo de su administración a la Fiscalía.

“Sí, bueno, esto es investigación todos los días que va saliendo información. Y tenemos una fiscalía que es sumamente operativa y que cuenta con todo nuestro respaldo”.

Finalmente, al referirse al cuarto aniversario de los hechos del 5 de marzo en el estadio Corregidora, reconoció el trabajo de las autoridades de seguridad y protección civil, y subrayó la importancia de no bajar la guardia para garantizar la tranquilidad en eventos masivos.

Fotografía de Gustavo Trejo