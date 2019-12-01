Reducen accidentes en el municipio de Querétaro tras la implementación del programa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 17:16:57

Querétaro, Querétaro, a 16 de diciembre de 2025.- Tras la implementación del programa “Cruces Seguros”, el municipio de Querétaro registra una reducción significativa de accidentes, confirmó Felifer Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro.

Recordó que el primer punto de intervención de este programa fue en la zona de Los Arcos donde se registró un fatal accidente que cobró la vida de dos personas.

De acuerdo con el edil, el análisis se realizó con base en el récord histórico de incidentes viales, comparando los datos de años anteriores con los primeros meses de operación del programa. “Había una reducción drástica de cualquier tipo de incidencia”.

Macías subrayó que la iniciativa busca fomentar una nueva cultura de movilidad, en la que la prioridad sea la protección del peatón por encima del transporte privado. “La mayor cantidad de usuarios son peatones, ciclistas y el transporte público; hasta el final está el auto particular”.

En el caso de Los Arcos, el alcalde dimensionó la magnitud del reto: en horas pico, más de mil personas cruzan en una sola hora, lo que refuerza la necesidad de garantizar su seguridad.

El programa, dijo, continuará en distintos puntos de la ciudad, incluyendo Álamos, Tecnológico, Zaragoza con Pater, y Zaragoza con Ezequiel Montes, en coordinación con colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

Respecto al cruce de Zaragoza y Pasteur, Macías reconoció que el proyecto se encuentra retrasado, aunque adelantó que será concluido a la brevedad. Además, señaló que esta intervención forma parte de un plan integral que busca preservar la imagen urbana del barrio de San Francisquito.

Sobre el tema del cierre extendido de estacionamientos del Centro Histórico Macías Olvera, anunció que a partir de los primeros días de enero de 2026 entrarán en vigor nuevas disposiciones para los estacionamientos ubicados en el Centro Histórico, con el objetivo de mejorar el servicio a la ciudadanía y visitantes.

Entre las medidas, destacó, la ampliación de horarios de operación, evitando que los estacionamientos cierren temprano, alrededor de las 9 o 10 de la noche, cuando la actividad en restaurantes y cafés continúa y el servicio gratuito de sanitarios, con el fin de garantizar condiciones dignas para los usuarios.

Subrayó que la exigencia principal es ofrecer más y mejores servicios, en concordancia con la dinámica social y turística de la zona. “Si tienen el servicio, lo tienen que ampliar y darlo”.

Adelantó que varios estacionamientos ya se han sumado a este llamado y que las reglas estarán plenamente establecidas al inicio del próximo año.