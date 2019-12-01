Reduce 26% incidencia delictiva en Santa Rosa Jáuregui: Felifer Macías 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 14:45:51

Querétaro, Querétaro, 15 de abril del 2026.- El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, informó que la Delegación de Santa Rosa Jáuregui registra una reducción significativa en la incidencia delictiva del 26 por ciento.

Explicó que el modelo de Guardia Cívica y Justicia Cívica implementado en el municipio permite que los elementos policiales actúen como mediadores en disputas entre vecinos.

“Nuestros elementos están perfectamente capacitados en materia de mediación para que estas confrontaciones no escalen. Queremos fortalecer el tejido social”.

Destacó que en Santa Rosa Jáuregui se ha logrado una reducción del 26 por ciento en la incidencia delictiva, mientras que a nivel estatal los homicidios dolosos han disminuido más del 40 por ciento, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“Hoy competimos contra nosotros mismos en nuestros números a la baja. Cerramos 2025 con 8 por ciento menos de incidencia delictiva y este año vamos 3 por ciento abajo respecto a esa misma baja”.

Reconoció la labor de la Policía Municipal, que actuó de manera inmediata en un reciente conflicto vecinal en Santa Rosa, evitando que la situación se agravara. “Tiene mi reconocimiento y mi respaldo siempre la policía municipal de Querétaro”.

En otros temas, Macías adelantó que próximamente se dará a conocer el nombramiento de la nueva directora del Registro Civil, y destacó el trabajo de César Guerrero Mendoza, quien continuará desempeñando su función como titular de la Delegación Josefa Vergara y como dirigente del PAN en el municipio de Querétaro.