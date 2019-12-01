Reducción de jornada laboral elevaría productividad y bienestar económico en Michoacán: Sedeco

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- La aprobación en el Senado de la República de la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales representa un avance histórico en materia laboral que podría mejorar el ingreso y las condiciones de vida de las y los trabajadores michoacanos, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, explicó que la reducción a 40 horas ha sido una demanda histórica de las y los trabajadores. Detalló que desde 2023 se realizaron foros abiertos para construir una ruta viable hacia esta iniciativa. En 2025, el Gobierno de México reforzó su respaldo mediante consultas con el sector empresarial y organizaciones sindicales, lo que permitió consolidar el proyecto aprobado en el Senado, el cual ahora continuará su proceso legislativo.

Señaló que la reforma mantiene el límite de ocho horas diarias, establece una jornada laboral de 40 horas semanales, equivalente a cinco días de trabajo, y garantiza al menos un día de descanso, sin disminución salarial. Precisó que la transición sería gradual: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y 40 horas en 2030, lo que brindaría certidumbre a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas (MiPymes), para realizar ajustes operativos de manera ordenada.

En cuanto a las horas de trabajo extraordinario, se ajusta el límite a 12 horas por semana, con un máximo de cuatro horas diarias durante cuatro días. Estas se pagarán al doble, y al exceder este límite, cada hora adicional se cubrirá al triple. Además, se mantiene la prohibición de trabajo extraordinario para personas menores de 18 años.

De concretarse la reforma, alrededor de 13.4 millones de trabajadoras y trabajadores en el país se verían beneficiados, lo que fortalecería su poder adquisitivo y el dinamismo del mercado interno.

Por último, el funcionario estatal explicó que mientras en otros países se han aprobado esquemas para ampliar la jornada diaria hasta 12 horas, lo que ha generado protestas sindicales, en México se avanza hacia una reducción progresiva que busca equilibrar el bienestar social y la competitividad.