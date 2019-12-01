Red Juntos por Michoacán entrega la Presea "Cardenal Alberto Suárez Inda"; el organismo celebra 10 años de historia

Morelia, Michoacán, a 30 de agosto de 2025.- En el marco de su décimo aniversario, la Red Juntos por Michoacán hizo entrega de la Presea "Cardenal Alberto Suárez Inda" al doctor Juan José Manuel Velasco y Arzac, quien la recibió de manos de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, en su calidad de presidenta del organismo.

Flanqueada por el cardenal Alberto Suárez Inda y por el exgobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero, fundadores de la Red Juntos por Michoacán, por la diputada Giulianna Bugarini Torres, presidenta de la mesa directiva del Congreso Local, así como por las y los titulares de las instituciones educativas que conforman el organismo, la rectora nicolaita manifestó que, diez años han pasado desde que se sembró esta visión, una visión que nació del convencimiento de que la educación debe ser el puente y no una frontera, y que al compartir esfuerzos se multiplican las capacidades.

Hoy, dijo, al mirar atrás, podemos afirmar con legítimo orgullo que esa semilla germinó, lo vemos en los proyectos académicos que se han desarrollado en esta Red, en los programas de investigación conjunta, en esa formación integral de nuestras y nuestros estudiantes y sobre todo, en el impacto social que esta comunidad educativa ha alcanzado en todas y cada una de las regiones donde se encuentra la Red.

Ávila González enfatizó en el papel de la mujer en la educación, tras señalar que, “este aniversario también nos debe comprometer a seguir impulsando espacios de equidad, donde las mujeres no sólo participen, sino sean lideresas, decidan y transformen, porque sin su aporte, no habría sido posible el crecimiento que hoy celebramos”.

La rectora destacó la labor de los fundadores de la Red Juntos por Michoacán, y de manera especial la presencial del cardenal Alberto Suárez Inda, quien dijo, supo mirar más allá de su tiempo y comprender que la unión de los esfuerzos, el diálogo entre niveles educativos y el compromiso con la sociedad eran el camino para forjar y formar generaciones libres, críticas y capaces de transformar su entorno, por lo que aseguró que es profundamente significativo que se entregue una presea que lleve su nombre.

“No se trata solamente de un reconocimiento honorífico, sino de un símbolo que perpetúa los valores y los principios que inspiraron su obra, la búsqueda de la excelencia académica”.

Por su parte, el cardenal Alberto Suárez Inda, apuntó que, la educación es un acto de esperanza, pero no es una esperanza vaga, sino firme, “la convicción de que las personas pueden, a través del ejemplo, ser mejores en el servicio, en la relación mutua, en el diálogo, en el respeto”. Al tiempo que, agradeció el reconocimiento que recibió por parte de la Red Juntos por Michoacán.

En su turno, el doctor Juan José Manuel Velasco y Arzac, felicitó al organismo, al señalar que está comprometido con Michoacán, con México y con la educación, “un agradecimiento especial para las personas que han promovido este reconocimiento”.

En tanto, la directora de la Universidad del Valle de Atemajac plantel La Piedad y vicepresidente de la Red, Natalia Salinas compartió que la Presea “Cardenal Alberto Suárez Inda”, reconoce la trayectoria de servicio con fidelidad y liderazgo, la promoción del diálogo y la unidad para la paz y la justicia social, la contribución a la educación y la cultura con una visión humanista y transformadora.

El rector de la Universidad de Morelia, Pedro Chávez Villa, afirmó que la Red Juntos por Michoacán es una muestra viva de que cuando se trabaja con valores y con unidad, con diálogo y con un propósito mayor, se pueden construir nuevas realidades. “Que estos 10 años que hoy estamos festejando sean un punto de llegada y un punto de partida para seguir construyendo juntos”.

Cabe señalar, que durante el evento se contó con la presencia de exrectores fundadores del órgano, representantes del sector empresarial, religioso, de organizaciones civiles, así como funcionarias y funcionarios estatales y de la UMSNH.