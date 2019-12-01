Legisladores de la autodenominada 4T reportan propiedades millonarias y autos de lujo en sus declaraciones patrimoniales que no coinciden con lineamientos austeros

Ciudad de México, 31 de agosto del 2025.- Las declaraciones patrimoniales presentadas en 2024 por senadores de la autodenominada Cuarta Transformación revelan la posesión de propiedades y vehículos valuados en millones de pesos, lo que contrasta con el discurso de austeridad que enarbola la mayoría oficialista en la Cámara Alta.

El morenista Carlos Lomelí Bolaños encabeza la lista, con una residencia valuada en 49.5 millones de pesos, adquirida en 2014 a crédito. En total, el exsuperdelegado de Jalisco declaró bienes por 118 millones de pesos, incluyendo casas, locales comerciales, automóviles y hasta un palco deportivo.

Le sigue Óscar Cantón Zetina, también de Morena, con una casa adquirida en 2023 por 18.4 millones de pesos, además de otras propiedades que suman 22 millones. En tercer lugar se ubica el senador del Partido Verde, Waldo Fernández González, quien en mayo de 2023 compró a crédito una vivienda de 16.2 millones; a ello suma una colección de autos de lujo como un Mercedes Benz, Cadillac Escalade, una GMC doble cabina y un eléctrico BYD.

Otros casos destacados son los de Cynthia Iliana López Castro, expriista que ahora forma parte de Morena, con un departamento de 14.7 millones de pesos y un BMW 2022 de 1.5 millones; Yeidckol Polevnsky, exdirigente nacional de Morena, con una casa de 11.4 millones adquirida en 2022; y Juanita Guerra Mena, del Partido Verde, quien declaró una Lincoln Navigator 2024 valuada en 2.5 millones.

En la lista también aparecen el Audi Q8 modelo 2023 de la senadora coahuilense Cecilia Guadalupe Guadiana Mandujano, con valor de 1.8 millones, así como dos camionetas Chevrolet Tahoe modelo 2021 registradas por los morenistas José Manuel Cruz Castellanos e Ignacio Mier Velazco, cada una con un costo de 1.5 millones de pesos.