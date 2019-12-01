FGR impugna libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Agosto de 2025 a las 08:26:16

Ciudad de México, 31 de agosto del 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de apelación contra la decisión de un juez federal en Sonora que permitió al boxeador Julio César Chávez Jr. enfrentar en libertad condicional el proceso penal en su contra.

El recurso fue promovido por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, por lo que un Tribunal Colegiado revisará la legalidad de la medida. Chávez Jr. es investigado por presunto tráfico de armas y posibles vínculos con el Cártel de Sinaloa.

El pasado sábado 23 de agosto, un juez vinculó a proceso al hijo del histórico excampeón mundial, pero le otorgó medidas cautelares que incluyen permanecer en México y firmar periódicamente, lo que le permitió salir de un penal federal en Sonora.

El plazo fijado para la investigación complementaria es de tres meses, periodo en el que se definirá la situación jurídica del pugilista.