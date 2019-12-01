Red de Apoyo con Brissa Arroyo brinda acompañamiento a pacientes con cáncer de mama

Red de Apoyo con Brissa Arroyo brinda acompañamiento a pacientes con cáncer de mama
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 13:14:27
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Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2026.-  Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de mama, este martes 20 de octubre se realizará en el Congreso del Estado un taller y muestra fotográfica "De Colores: Sensibilización al Cáncer de mama”,  a través de la Red de Apoyo con Brissa Arroyo y la asociación civil Rayos de ilusión y de esperanza (RIE) que preside María Dolores Maldonado Bautista.

Brissa Arroyo, Diputada de la ciudadanía,  explicó que una enfermedad de esta naturaleza trastoca a la paciente y a toda una familia, por ello hizo un llamado a acudir a las instancias de salud para las revisiones periódicas porque una detección oportuna puede salvar vidas. 

Brissa Arroyo ofreció su acompañamiento a las mujeres que hoy atraviesan por esta enfermedad, es un proceso en el que no están solas, y derivado de varios encuentros que ha sostenido con integrantes de RIE surgió este Taller de "De Colores: Sensibilización al Cáncer de mama”.

"Es admirable su entereza, su resiliencia, y al brindar su testimonio se convierten en mensajeras de otras mujeres. Mi abrazo solidario a todas ustedes", expresó.

La  Asociación Civil Rayos de Ilusión y Esperanza, es una organización sin fines de lucro, presidida por la C.P. María Dolores Maldonado Bautista, su  labor se centra en brindar acompañamiento integral a mujeres que enfrentan cáncer de mama promoviendo la resiliencia en ellas.

Alguna de sus principales acciones es gestionar y hacer entrega gratuita de prótesis externas de mama y pelucas oncológicas, con el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado. 

El taller y muestra fotográfica "De Colores: Sensibilización al Cáncer de mama” se organiza en el Patio Central del Congreso del Estado a partir de las 10:00 horas. 

Por otra parte, Brissa Arroyo participó recientemente en el Panel 10/10 contra el cáncer de mama, que organizó la Canacintra, en donde refrendó la convicción de apoyar y promover acciones legislativas orientadas a fortalecer la salud.

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