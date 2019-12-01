Los Reyes, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- El rescate de espacios públicos también es una forma de construir comunidades más seguras para las mujeres y con esta visión, el Gobierno Municipal de Los Reyes, encabezado por Humberto Jiménez Solís, impulsa acciones para prevenir la violencia de género y recuperar lugares donde las familias puedan convivir con tranquilidad y confianza.

El presidente municipal al poner en marcha estas acciones refrendó su compromiso de trabajar por el respeto, la seguridad y la dignidad de todas las mujeres reyenses, mediante acciones que contribuyan a que ninguna tenga que vivir con miedo y que cuente con espacios seguros para desarrollarse.

Como parte de esta estrategia, se trabaja en coordinación con el DIF Municipal, que preside honorariamente Evangelina Solís, y con la asesora honorífica Liliana Jiménez, sumando esfuerzos para fortalecer la prevención, la atención y el acompañamiento a las mujeres.

Durante las actividades se destacó que recuperar los espacios públicos significa también abrir oportunidades para la convivencia, la participación y la construcción de redes de apoyo, donde las mujeres puedan expresarse, ser escuchadas y tener la certeza de que no están solas.

La participación de las mujeres es fundamental para construir un municipio donde sus hijas, nietas y todas las familias puedan vivir con tranquilidad, respeto y libertad, por lo que también se hizo un llamado a no guardar silencio ante cualquier situación de violencia y acercarse a las instancias de apoyo.

Humberto Jiménez enfatizó que el Gobierno Municipal mantendrá estas acciones como parte de su compromiso con las mujeres de Los Reyes, porque una comunidad más justa se construye cuando todas pueden ejercer sus derechos, caminar seguras y vivir con la dignidad que merecen.