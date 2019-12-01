Recupera el IEM más del 86% de las cajas paquete electoral del proceso judicial

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- Con el objetivo de dar cumplimiento a la normativa electoral vigente, el Instituto Electoral de Michoacán concluyó el procedimiento de destrucción de la documentación electoral utilizada y sobrante del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Michoacán 2024–2025.

Las actividades se desarrollaron conforme a los lineamientos aprobados por el Consejo General del Instituto y concluyeron con el tercer y último periodo de destrucción, realizado del 7 al 29 de enero de 2026, con lo que se completó el tratamiento de la totalidad de los 6,447 paquetes electorales generados durante el proceso.

Como resultado del procedimiento, se prepararon 697 costales de documentación electoral, los cuales fueron destruidos mediante procedimientos ecológicos no contaminantes, permitiendo el reciclaje del papel y reduciendo el impacto ambiental de los materiales utilizados durante la jornada electoral.

Uno de los resultados relevantes del proceso fue la recuperación de la mayoría de las cajas paquete electoral. De las 6,737 cajas utilizadas, 5,846, equivalentes al 86.78 %, fueron recuperadas en buen estado y podrán ser reutilizadas en futuros procesos electorales y ejercicios de participación ciudadana, mientras que 891 cajas, correspondientes al 13.22 %, no resultaron susceptibles de reutilización.

Durante la jornada de destrucción estuvo presente la C.P. Claudia Marcela Carreño Mendoza, Consejera Electoral y presidenta de la Comisión de Organización Electoral, quien dio seguimiento al desarrollo de las actividades conforme a los lineamientos aprobados. Asimismo, asistieron los titulares de las Direcciones Ejecutivas del Instituto: Juan Pedro Gómez Arreola y Juan José Moreno Cisneros, quienes supervisaron el cumplimiento de los procedimientos y las medidas de seguridad establecidas.

Con lo anterior se dio cumplimiento a una de las etapas materia de documentación electora previstas en la legislación electoral.