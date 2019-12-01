Recula Nahle; dice que aún no se sabe de dónde surge el derrame de hidrocarburo en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 11:47:20

Veracruz, Veracruz, a 17 de marzo 2026.- La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, reculó en sus declaraciones sobre el presunto origen del derrame de hidrocarburo que desde hace dos semanas ha impactado las costas de la entidad y de Tabasco.

Cabe recordar que, el pasado 12 de marzo, la mandataria estatal afirmó que el chapopote provenía de un barco petrolero propiedad de una empresa privada.

No obstante, en sus últimas declaraciones cambió la versión y comentó que las autoridades federales continúan con el análisis para determinar la procedencia del combustible, tal como se lo informó el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles.

“Platique con el almirante, porque la Secretaría de Marina se encarga de cuidar nuestros mares. Me comentó que aún traen varios barcos con radares, satélites, con todos estos aparatos, para determinar exactamente el punto”, comentó Nahle García.

Por otra parte, la gobernadora de extracción morenista precisó que la presencia de hidrocarburo es “una mancha” y no algo que “esté fluyendo” y se extendió a las costas de Veracruz debido a las corrientes marítimas, pero impactó en primera instancia en playas del municipio de Pajapan, en el sur de la entidad.