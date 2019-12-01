Rectificación gratuita de actas de nacimiento, propone Vanhe Caratachea en el Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán a 17 de abril de 2026.- Que los ciudadanos no tengan que pagar para rectificar actas de nacimiento en donde el Registro Civil se haya equivocado, es la propuesta que presentó la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez.

En días pasados, la legisladora del PAN presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar del estado para que el gobierno tenga que correr con los gastos de rectificación de un acta en caso de que un juez acredite que hubo omisión o error por parte del Registro Civil.

La diputada de La Piedad argumentó que las actas de nacimiento garantizan el derecho a la identidad, pero además permiten hacer trámites relacionados con salud, educación y otros ámbitos y por eso un error administrativo en este documento puede acarrear repercusiones en la vida cotidiana de las personas.

“La correcta elaboración y conservación de las actas del estado civil no es una concesión administrativa, sino una obligación constitucional y legal a cargo del Estado, cuya finalidad es garantizar la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el ejercicio pleno de derechos fundamentales”, apuntó.

Vanhe Caratachea expuso que es frecuente encontrar actas con errores en el nombre, apellidos, fechas, lugares o en los datos de los padres, lo que deja a las personas perjudicadas en situación de desventaja, pues deben pagar de su bolsa por errores que no fueron suyos y promover juicios de rectificación.

Estos juicios, agregó, resultan demasiados costosos para las personas de escasos recursos, que optan por dejar las actas con errores, lo que genera afectaciones en determinados trámites o procesos legales.

Obligar a una persona a absorber los costos de un juicio a partir de un error del Estado va en contra de los artículos 1° y 17 de la Constitución Mexicana, señaló la diputada.