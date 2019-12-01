Recortes a salud, campo y seguridad son brutales: Alejandro Moreno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 09:02:33

Ciudad de México, a 12 de noviembre 2026.- El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), senador Alejandro Moreno, advirtió que los recortes a los rubros de salud, el campo y a seguridad en el Presupuesto de Egresos para el 2027 aprobado por Morena y sus aliados, incluido MC, “son brutales”, por lo que lo calificó como “un desastre”, ya que no genera oportunidades ni atiende las necesidades de México.

Aseguró que el Presupuesto aprobado por Morena con el respaldo de Movimiento Ciudadano, en lo general, “es insuficiente”.

“Es apenas un curita frente al enorme boquete que Morena le ha provocado al país”, subrayó, al argumentar que, “una vez más, queda demostrado que Movimiento Ciudadano no es oposición; es comparsa de Morena”.

Tras sostener que los mexicanos merecen mucho más, expresó su reconocimiento y felicitación a los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, encabezados por el Coordinador Rubén Moreira, por la gran batalla que dieron contra el presupuesto de Morena.

A través de sus redes sociales, señaló que el gasto para el año próximo no será suficiente para atender los enormes problemas que enfrenta México, pero ratificó que los legisladores priistas defendieron con firmeza los recursos que necesitan las familias mexicanas.

El senador y dirigente nacional afirmó que desde el PRI “luchamos por un presupuesto que atienda las verdaderas necesidades de México, que garantice medicamentos en los hospitales, fortalezca la seguridad, invierta en educación, apoye al campo y destine recursos suficientes para resolver los problemas de agua e infraestructura”.

Explicó que el dinero de los mexicanos debe traducirse en mejores servicios, más oportunidades y resultados concretos para las familias.

El Presidente Alejandro Moreno precisó que en el PRI “estamos a favor de los programas sociales y de que Jalisco tenga los recursos necesarios para resolver su problema del agua”; sin embargó, indicó, “México exige soluciones de fondo”.

Dijo que, aunque la deuda se ha aumentado en más del doble desde que se inició el régimen de Morena, en 2018, para ubicarse actualmente en más de 20 billones de pesos, no hay recursos para los estados, salud, educación, seguridad, carreteras ni para el campo.