Recorre Ernesto Núñez Tzitzio y presenta el plan “Michoacán Competitivo” 

Tzitzio, Michoacán a 29 de junio de 2026. – El aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación (4T) en Michoacán y dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, realizó una visita de trabajo por el municipio de Tzitzio, donde presentó a las y los habitantes su plan estratégico denominado “Michoacán Competitivo”, con el que busca impulsar el desarrollo integral de la entidad de cara al proceso electoral por la gubernatura en 2027.

Durante un recorrido por comunidades y tenencias de la región, Núñez Aguilar explicó los ejes rectores de esta propuesta, que tiene como objetivo detonar la economía, mejorar la infraestructura carretera y rural, y garantizar el bienestar social desde el enfoque de la Cuarta Transformación.

“Michoacán tiene todo el potencial para ser un referente nacional, pero necesitamos un plan claro que vincule la productividad con la justicia social. ‘Michoacán Competitivo’ no es solo un eslogan, es una ruta para llevar los beneficios de la 4T a cada rincón del estado, empezando por municipios como Tzitzio, que requieren atención prioritaria en caminos, servicios básicos y apoyo al campo”, afirmó Núñez Aguilar.

El líder ecologista detalló que el plan contempla cuatro ejes principales:

1. Infraestructura y conectividad, para reducir el rezago en caminos y comunicaciones que limitan el desarrollo de las regiones más apartadas.

2. Campo fuerte y sustentable, con estímulos a productores locales, tecnificación de riego y programas de reforestación que armonicen la producción con el cuidado del medio ambiente.

3. Seguridad y gobernanza, mediante la coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno y el fortalecimiento de las policías municipales.

4. Atracción de inversiones y empleo, creando condiciones fiscales y logísticas que hagan de Michoacán un polo competitivo sin descuidar el bienestar de las familias.

“No se trata de improvisar. Hemos recorrido el estado cinco veces, conocemos las necesidades de Tzitzio y de toda la geografía michoacana. La Cuarta Transformación no puede quedarse solo en el discurso; debemos traducirla en obras y resultados que mejoren la vida cotidiana de la gente. Por eso, ‘Michoacán Competitivo’ será el motor que impulse el segundo piso de la 4T en nuestra entidad”, puntualizó.

Núñez Aguilar estuvo acompañado por dirigentes municipales, regidores y simpatizantes de la coalición PVEM-Morena-PT, quienes refrendaron su respaldo al proyecto. El recorrido concluyó con un mensaje de unidad y el compromiso de seguir trabajando de la mano de las comunidades para construir un Michoacán más justo y competitivo.