Recorre Alfonso Martínez altares y tapetes florales en plazas públicas de Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 31 de octubre de 2025.- Entre los altares del Día de Muertos y los tapetes florales, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, convivió con ciudadanos y estudiantes, al encabezar un recorrido por espacios públicos donde ya se pueden disfrutar estas icónicas expresiones de la temporada.

En primer lugar, el alcalde recorrió la Plaza Jardín Morelos, donde fue cordialmente recibido por estudiantes y docentes de la Preparatoria Federal por Cooperación (Prefeco) “Melchor Ocampo”, quienes explicaron al edil el significado de los altares y tapetes florales que prepararon en este icónico sitio.

“Desde el 2015 decidimos sacar la celebración de los panteones para adornar las plazas públicas con la participación de escuelas y universidades; ha sido tan exitosa que cada año se hacen más cosas y cada año participa más gente”, destacó Alfonso Martínez en su red social.

Acto seguido, el alcalde continuó su recorrido por la “Calzada de San Diego”, dialogando con numerosos ciudadanos, así como especialmente escuchando las explicaciones de los jóvenes estudiantes de escuelas y universidades que montaron ahí sus altares, rodeados de un ambiente del color, olor y alegría de la temporada.

Cabe destacar que la festividad del Día de Muertos sigue en aumento en la ciudad: este año se cuenta -en esta zona incluyendo el Jardín Villalongín- con 80 altares en diversas plazas públicas, mediante la participación de 30 instituciones. En colaboración con la ciudadanía, el Gobierno de Morelia sigue construyendo el mejor lugar para vivir.