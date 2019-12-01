Querétaro, Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- Como parte de los trabajos partidistas de cara al próximo proceso electoral, el presidente municipal de Querétaro y coordinador estatal del plan estratégico del Partido Acción Nacional (PAN), Felifer Macías Olvera, informó que el instituto político ha recopilado ya cerca de mil propuestas, inquietudes y comentarios ciudadanos.

Esto luego de que Felifer Macías Olvera encabezó un encuentro regional con la militancia en San Juan del Río, acompañado por el dirigente estatal del blanquiazul, Martín Arango, y la dirigente municipal, Viviana Rodríguez.

Macías Olvera calificó el ejercicio como una auténtica «fiesta panista» de diálogo abierto y constructivo, enfocado en recoger el sentir de una de las zonas económicas y poblacionales más dinámicas del estado.

El coordinador de los trabajos rumbo a 2027 subrayó que la militancia aportó ideas de alto valor que nutrirán el documento técnico del partido.

“Fue un diálogo partidista donde se recuperan las propuestas e inquietudes de la militancia en todas las materias, específicamente del sentir de la militancia de San Juan del Río, que es una hermosísima tierra, que es la puerta de entrada al Bajío y tierra de progreso de nuestro país”.

Al hacer un balance de los foros ciudadanos realizados hasta el momento, el edil capitalino detalló que las demandas e inquietudes de las bases panistas coinciden de manera transversal en tres rubros principales que estructurarán la oferta política del partido.

“Consolidado como la exigencia principal y la bandera permanente de continuidad para blindar el clima de paz en el estado; con un enfoque descentralizado que atienda los retos de crecimiento no solo de la capital, sino de la creciente zona metropolitana de San Juan del Río y todo esto va orientado a traducir el crecimiento industrial y comercial en mejores oportunidades de bienestar para las familias queretanas”.

Con estas jornadas de consulta territorial, el PAN en Querétaro busca afianzar una plataforma con solidez técnica y arraigo social, anticipando los trabajos político-electorales con miras a los comicios de 2027.

En otro tema, Macías Olvera, confirmó que el ambicioso proyecto para consolidar un polígono e infraestructura de alto rendimiento en el Parque Bicentenario continúa firme dentro de los planes de su administración.

Cuestionado sobre el futuro de las instalaciones acuáticas y espacios especializados —tales como las proyectadas albercas olímpicas—, el edil aclaró que la iniciativa no ha sido descartada, sino que se encuentra en una fase metódica de diseño técnico y financiero.

Detalló que este plan deportivo se construye de la mano del Gobierno del Estado, manteniendo mesas de trabajo permanentes con la titular del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Oriana Salazar. El objetivo central de esta sinergia es dotar a la capital de infraestructura enfocada en disciplinas olímpicas y de combate que históricamente han carecido de espacios específicos o de dimensiones reglamentarias en la demarcación.

"Seguimos en ese diseño, no se ha descartado, como se ha venido trabajando haciéndolo en equipo entre Estado y municipio, y lo hemos venido platicando con Oriana Salazar; sigue el proyecto de seguir ampliando y fortaleciendo el Parque Bicentenario como infraestructura deportiva".

El proyecto para transformar el Parque Bicentenario, el cual se ubica en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, fue anunciado originalmente por el munícipe como parte de una estrategia integral de obra social para descentralizar la práctica deportiva de calidad y llevarla hacia las zonas norponientes de la demarcación.

“Si bien en una primera etapa los esfuerzos presupuestales se concentraron en la recuperación operativa de los atractivos del parque y en la rehabilitación de unidades históricas en el centro y otras zonas de la ciudad (como la emblemática Unidad Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez y la Unidad Deportiva San Pablo), el gobierno municipal mantiene en la mira la ejecución de este polígono acuático y multidisciplinario”.

Con esta planeación, refirió, la administración capitalina busca abonar al semillero de atletas de alto rendimiento que mantienen a Querétaro en los primeros puestos del medallero a nivel nacional, apostando a que el Parque Bicentenario evolucione de ser un espacio recreativo tradicional a un referente metropolitano del deporte olímpico.