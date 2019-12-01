Reconocen turistas nacionales y extranjeros belleza y atractivos de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 14:44:57

Morelia, Michoacán; 28 de octubre de 2026.- Morelia reafirma una vez más que es el mejor destino para celebrar el Día de Muertos, al recibir el reconocimiento de turistas nacionales y extranjeros, por su belleza y espectaculares atractivos de temporada que adornan plazas, jardines y avenidas.

Al recorrer el corazón de la capital, el olor a cempasúchil inunda ya las plazas de Armas, Benito Juárez, hasta llegar a las calles Abasolo, Allende y Madero, las cuales colindan con este gran escenario en el que se reúne la tradición y el talento.

Atraídos por los tapetes y altares, turistas nacionales y extranjeros, incluso de lugares lejanos del país como Asia, recorren las calles del Centro Históricos, maravillados por las intervenciones que lleva al cabo el Gobierno del presidente, Alfonso Martínez Alcázar, en coordinación con instituciones educativas y asociaciones.

“Todo lo que conocimos nos pareció muy bonito”, es el mensaje que se repite en cada una de las personas que acuden a la capital de Michoacán y se sorprenden al conocerla.

Y es que la tradición del Día de Muertos comenzó a trascender en Morelia a partir de la administración de Alfonso Martínez, al sacar esta celebración de los panteones y llevarla a los espacios públicos para que las familias pudieran disfrutarla.

Así, cada año el Día de Muertos supera sus éxitos y en esta ocasión se trasladó a la Plaza Morelos, Jardín de Las Tarascas, Jardín de Villalongín, Plaza de Armas, ⁠Jardín Manuel Altamirano, ⁠Jardín de las Rosas y el bulevar García de León.

Cada uno de estos espacios está adornado con motivos de la temporada, convirtiéndose en una experiencia única en todo el estado y cualquier lugar que celebre el Día de Muertos.