Reconocen labor de 10 migrantes michoacanos a favor de paisanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 16:51:16

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre de 2025.- La Secretaría del Migrante (Semigrante), reconoció a diez mujeres y hombres con el Premio Raíces Migrantes 2025, galardón otorgado por el Consejo Estatal Migrante a personas cuya trayectoria ha impactado en la vida de la comunidad migrante y sus familias.

Se les reconoció en ámbitos como la salud emocional, educación, liderazgo comunitario, defensa de derechos, apoyo jurídico, impulso cultural, deporte, identidad michoacana y desarrollo económico.

Las diez personas reconocidas fueron Nydia Obregón Velasco, investigadora moreliana y referente en salud mental; Alma Cristina Méndez Casillas, asistente legal y defensora migratoria; Araceli Maribel Lucio Maldonado, pionera en programas de apoyo para migrantes en comunidades indígenas y en Los Ángeles, California; José Carmen Ariel Barriga Villagómez, creador de empleo para michoacanos y promotor de proyectos educativos y culturales; y Artemio Pimentel Gamiño, líder binacional originario de La Piedad.

Además Gustavo López Castro, investigador michoacano reconocido internacionalmente; Faustino Zarco Guzmán, quien desde 2018 ha facilitado la reunificación de 96 familias; Francisco Javier Herrera Pantoja, ha impulsado talleres gratuitos para la comunidad migrante; Georgina Luviano Romero, entrenadora y promotora de la salud mental e integración comunitaria; Victoria García Gómez, quien en Estados Unidos abrió salones de belleza y realizó exposiciones de pintura y escritura, promoviendo cultura y motivación para jóvenes y adultos.

Durante la ceremonia, el titular de la Semigrante, Antonio Soto Sánchez, destacó que este premio representa el agradecimiento del Gobierno estatal a quienes han dedicado su vida a mejorar las condiciones de las y los migrantes michoacanos en ambos países.

“Las y los ganadores de Raíces Migrantes representan el esfuerzo, el talento y la resiliencia de nuestra comunidad migrante. Su labor inspira y demuestra que Michoacán también se construye desde lejos”, expresó el funcionario estatal.