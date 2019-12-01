Megadespliegue de seguridad sacude al crimen: detenciones, estupefacientes, armas y combustible asegurados en 17 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 10:42:51

Ciudad de México, 15 de diciembre del 2025.- Durante operativos coordinados del Gabinete de Seguridad federal, autoridades realizaron detenciones, cateos y aseguramientos de armas, drogas e hidrocarburos en al menos 17 estados del país, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad aplicada los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2025.

Las acciones se desplegaron en los estadosd de Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz, con la participación de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y corporaciones estatales.

Entre los aseguramientos más relevantes destaca Baja California, donde se decomisaron más de 33 mil litros de hidrocarburo y nueve vehículos, además de la detención de dos personas. En Chihuahua, fuerzas federales aseguraron un importante arsenal, drogas y equipo táctico, con un valor estimado de 1.6 millones de pesos solo en narcóticos.

En Jalisco se confiscaron más de una tonelada de marihuana, mientras que en Sinaloa fueron localizadas grandes cantidades de sustancias químicas destinadas a la fabricación de metanfetamina, además de armamento de alto poder, vehículos y artefactos explosivos improvisados. En Sonora, autoridades decomisaron 85 kilos de metanfetamina con un valor aproximado de 22.5 millones de pesos.

También se reportaron aseguramientos de hidrocarburos en estados como Guanajuato, Nuevo León, Puebla y Veracruz, así como detenciones de presuntos integrantes de grupos delictivos y líderes de células criminales en Hidalgo y el Estado de México.