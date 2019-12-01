Reconocen habitantes de Los Reyes trabajo de Humberto Jiménez; se mantiene entre los 10 alcaldes mejor evaluados de Michoacán

Los Reyes, Michoacán, a 9 de noviembre del 2026.– El trabajo realizado durante los primeros 26 meses de gobierno de Humberto Jiménez Solís, se refleja tanto en las obras y acciones emprendidas en Los Reyes como en las mediciones de aprobación ciudadana, en las que nuevamente aparece entre los 10 presidentes municipales mejor evaluados de Michoacán.

De acuerdo con el más reciente Ranking de Alcaldes de Michoacán, correspondiente a octubre de 2026, publicado por Statistical Research Corporation (SRC), Humberto Jiménez registra un 48.9 por ciento de aprobación ciudadana, cifra que lo coloca en el séptimo lugar estatal, de los 113 alcaldes. La medición pregunta directamente a la población si aprueba o desaprueba el desempeño de su alcalde.

Este resultado se suma a las evaluaciones que ha obtenido durante su administración y al reconocimiento que habitantes del municipio expresan por las obras, la atención ciudadana y las acciones que se han desarrollado en distintas comunidades.

En estos 26 meses, la administración municipal ha impulsado la rehabilitación de calles, pavimentaciones, obras de drenaje y agua potable, construcción de puentes, mejoramiento del alumbrado público y recuperación de espacios para la convivencia familiar, acciones que buscan atender rezagos y responder a demandas de distintas colonias y comunidades.

Uno de los rubros destacados ha sido la gestión de infraestructura carretera en coordinación con el Gobierno del Estado. Entre los proyectos se encuentra la rehabilitación de la carretera Los Reyes-Sicuicho, además de las acciones para mejorar la conexión entre Tsirio y Tingüindín.

A la par, Humberto Jiménez ha mantenido gestiones ante instancias federales para ampliar los caminos artesanales en comunidades originarias, fortalecer la conectividad y acercar servicios y oportunidades a localidades que requieren mayor infraestructura.

La cercanía con la población también forma parte de la dinámica de trabajo de la administración, mediante programas de atención directa como Martes de Corazón, además de recorridos, supervisiones y seguimiento a solicitudes ciudadanas. El objetivo es mantener un gobierno que escuche, atienda y convierta las demandas de la gente en acciones concretas.

Así, entre obras, servicios, gestión de recursos y coordinación institucional, Los Reyes mantiene una agenda de desarrollo que busca alcanzar tanto a la cabecera municipal como a sus comunidades. La permanencia de Humberto Jiménez entre los primeros diez lugares de aprobación estatal representa otro indicador de su desempeño durante estos 26 meses de administración.