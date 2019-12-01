Reconocen estudiantes el respaldo del Ayuntamiento de Morelos y del edil Julio César Conejo Alejos en la XLII Jornada del COBAEM

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 18:30:37

Morelos, Michoacán, a 20 de abril de 2026.– La comunidad estudiantil de los 13 planteles participantes en la XLII Jornada del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) expresó su reconocimiento y agradecimiento al Ayuntamiento de Morelos, encabezado por el presidente municipal Julio César Conejo Alejos, por el respaldo decidido que permitió la realización exitosa de este importante encuentro.

Durante tres días, del 15 al 17 de abril, Morelos fue sede de actividades académicas, culturales, cívicas y deportivas que reunieron a jóvenes de distintos municipios. Desde días previos, la administración municipal trabajó en la habilitación de diversos espacios públicos y deportivos, garantizando condiciones óptimas para el desarrollo de cada evento.

Como parte del compromiso de un gobierno cercano y con causa, el Ayuntamiento encabezado por Julio César Conejo Alejos destinó una inversión cercana a los 100 mil pesos, que incluyó más de 50 mil pesos en apoyo directo, así como 14 mil 500 pesos para la alimentación de los participantes. Además, se realizó la adquisición y mejora de infraestructura y material deportivo, como porterías, tableros, pintura y diversos insumos necesarios para el desarrollo de las actividades.

Asimismo, se facilitaron instalaciones del Palacio Municipal, sanitarios y espacios deportivos, los cuales fueron acondicionados especialmente para esta jornada.

De igual manera, se brindó apoyo permanente en materia de seguridad pública, protección civil y vialidad, implementando operativos antes, durante y después de cada actividad. Gracias a estos esfuerzos, el saldo fue blanco, sin registro de incidentes, riñas, accidentes o alteraciones al orden público.

En el ámbito de atención médica, se atendieron 17 personas en distintos puntos del municipio, realizándose además tres traslados a la ciudad de Puruándiro, todo ello sin mayores complicaciones. También se mantuvieron recorridos de vigilancia en comunidades como La Noria y San Nicolás, donde se llevaron a cabo eventos deportivos sin ningún contratiempo.

Cabe destacar que, incluso en tareas adicionales como la limpieza de espacios públicos y la coordinación para el retiro seguro de visitantes, el personal del Ayuntamiento mantuvo presencia activa hasta altas horas, reafirmando su compromiso con el bienestar de todos los asistentes.

Ante ello, estudiantes participantes hicieron patente su reconocimiento al Gobierno Municipal por su disposición, organización y apoyo integral, subrayando que estas acciones fueron clave para el éxito de la jornada.

El Ayuntamiento de Morelos reitera su compromiso de seguir trabajando de la mano con la ciudadanía y las instituciones educativas, impulsando espacios de convivencia, formación y desarrollo para las y los jóvenes del municipio y la región.