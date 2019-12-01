Reconocen a jubilados y pensionados de la FSTSE de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 18 de octubre de 2025.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó el primer encuentro de jubilados y pensionados de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado de Querétaro (FSTSE), evento que reunió a poco más de 500 trabajadores de diversos sectores agremiados a 32 organizaciones sindicales, y en el cual se reconoció la trayectoria y el compromiso de quienes con su entrega y esfuerzo sirvieron con su trabajo a la entidad.

Durante su intervención, la funcionaria estatal destacó que Querétaro se distingue por la calidad y calidez con la que las y los trabajadores realizan su labor, siempre orientada al servicio de la ciudadanía, además, reconoció el liderazgo de quienes conforman la FSTSE, encabezados por su secretaria general, Silvia Rivera Hernández.

“Me da mucho gusto ser testigo de los lazos de fraternidad que han generado durante todos estos años, demostrando su amor y compromiso con cada una de sus profesiones al dedicar décadas de su vida al servicio público, con el único propósito de hacer de Querétaro un lugar mejor, mi reconocimiento para cada uno de ustedes, así como para la FSTSE”, expresó.

Al hacer uso de la voz, la secretaria General del Comité Estatal de la FSTSE en Querétaro, Silvia Rivera Hernández, agradeció a la Secretaría del Trabajo por el apoyo y respaldo que brinda a las y los trabajadores afiliados a las organizaciones sindicales que integran la Federación, reconociendo que existen lazos de colaboración importantes para atender las necesidades de cada uno de los sectores.

“Quiero agradecer el apoyo y disposición que siempre hemos encontrado en la Secretaría del Trabajo, haciendo un buen equipo con las y los líderes que velan por los derechos y las necesidades de los trabajadores, y hoy de manera especial, reconocer el acompañamiento de la secretaria del Trabajo y de la secretaria de Salud”, dijo.

Durante su oportunidad, la secretaria de Salud (SESA) Martina Pérez Rendón, agradeció la labor de las y los trabajadores de este sector, en quienes reconoció una alta vocación de servicio y entrega en cada trayectoria, mencionando la importancia del legado que dejaron en cada hospital y centro de salud en el que desempeñaron su labor.

En el evento estuvo la secretaria general del Sindicato Independiente de trabajadores de la Educación de la ciudad de México, Carmina Silvia Rosas López; el director de Servicios Médicos Hospitalarios de SESEQ, Hugo Daniel Cerrillo Cruz; la subcoordinadora general administrativo de la SESEQ, Martha Julia Gutiérrez García; y el subcordinador general médico de SESEQ, Francisco José Rivera Pesquera.

También la directora de servicios de salud de SESEQ, Maritza Patiño Aboytes, el director del Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer, Manuel Alcocer Alcocer; así como el director del Hospital General de San Juan del Río, Ernesto Deloya Tomas; el secretario general de la CTM Corregidora, Miguel Rodríguez Maciel y el secretario general del SITEM sección Querétaro, José Luis Medellín Gutiérrez.