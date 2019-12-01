Reconoce Xóchitl Ruíz González la valentía de quienes protegen la seguridad y La Paz en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 18:13:37

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- Con respeto y gratitud hacia las mujeres y hombres que todos los días arriesgan su vida por la seguridad del país, la diputada Xóchitl Ruíz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado, expresó su reconocimiento a quienes, con entrega silenciosa y determinación inquebrantable, sostienen la paz más allá de cualquier discurso.

La legisladora destacó que la seguridad no se construye con palabras, sino con sacrificios diarios que implican vocación, disciplina y compromiso con la sociedad.

Asimismo señaló que la labor de quienes integran las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía no solo resguarda las calles, sino también los sueños y la tranquilidad de miles de familias.

Xóchitl Ruíz González subrayó que, por encima de ideologías o diferencias políticas, existe una causa que une a todas y todos, que es defender la vida, preservar la libertad y fortalecer la justicia, siempre bajo el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que la construcción de un país más seguro, fuerte y justo es una responsabilidad compartida que comienza con el ejemplo y el compromiso cotidiano, y que requiere la participación activa de sociedad e instituciones.

Finalmente, reiteró su reconocimiento a quienes sirven con honor y entrega, asegurando que México se construye con valentía, responsabilidad y trabajo conjunto en favor de la paz y la dignidad de todas las personas.