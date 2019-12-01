Reconoce Víctor Manríquez primer año de resultados del Presidente de Morelos

Reconoce Víctor Manríquez primer año de resultados del Presidente de Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 18:34:32
Villa Morelos, Michoacán, 8 de agosto de 2025.– El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Michoacán, Víctor Manríquez González, acompañó al presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, en su primer informe de gobierno, donde destacó la importancia de la rendición de cuentas y el compromiso con un gobierno cercano a la gente.

En su mensaje, subrayó que “un gobierno con causa es aquel que escucha, resuelve y camina de la mano con las y los ciudadanos”, reconociendo la labor realizada durante este primer año de administración municipal ciudadana.

Resaltó que los gobiernos ciudadanos están demostrando con hechos que es posible generar resultados, mejorar las condiciones de vida de la población y atender las necesidades prioritarias con transparencia y eficiencia.

La presencia de Movimiento Ciudadano en Morelos refleja la Fuerza Naranja que sigue creciendo en Michoacán, impulsando proyectos que ponen en el centro a las personas y fomentan la participación ciudadana.

"Estamos recorriendo Michoacán y acompañando a los alcaldes de la Fuerza Naranja en sus Primeros Informes, en los que la ciudadanía está respaldando el trabajo que se está haciendo".

